Serdar Akar’ın yönettiği ve Deniz Tansel Öngel, Ege Kökenli, Algı Eke, Engin Hepileri ile Baran Akbulut’un oynadığı 7 Büyük Günah, 27 Şubat 2026’da CJ ENM dağıtımıyla Alim Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis’in kocası Hasan’ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur. Ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür. 7 Büyük Günah, açgözlülük, ihanet ve gizem dolu bu kulübede, karakterlerin hayatta kalma mücadelesini ve kendi günahlarıyla yüzleşmelerini konu alıyor.

