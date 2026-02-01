Whistle – Ölümün Sesi Tüm Dünya ile Aynı Anda Türkiye’de

Korku ve gerilim sinemasının merakla beklenen yapımlarından Whistle – Ölümün Sesi, 06 Şubat 2026’da dünya ile aynı anda Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Film, CJ ENM Türkiye dağıtımı ve Film Medya ithalatıyla ülkemizde vizyona girecek. Karanlık atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle korku türü hayranlarına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Yapımcılığını The Pope’s Exorcist ve Evil Dead Rise gibi ses getiren filmlerin arkasındaki Wild Atlantic Pictures ile No Trace Camping’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, The Nun ile korku sinemasına damga vuran Corin Hardy oturuyor. Senaryosu ise Owen Egerton imzası taşıyor.

