Şeytan Marka Giyer 2 Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

20th Century Studios, Şeytan Marka Giyer 2 filmi için yepyeni bir fragman paylaştı. İkonik hikâyenin uzun zamandır beklenen devam filmi, 01 Mayıs 2026’ta sinemalarımızda izleyiciyle buluşuyor. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken; Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci, Miranda, Andy, Emily ve Nigel rollerine yeniden hayat vererek New York’un şık sokaklarına ve Runway Dergisi’nin modern ofislerine geri dönüyor. Film, orijinal ana kadroyu yeniden bir araya getirirken; yönetmen koltuğunda David Frankel, senaryoda ise Aline Brosh McKenna yer alıyor.