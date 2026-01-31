Haberler

30. Türkiye Almanya Film Festivali Jürileri Açıklandı

30. Türkiye Almanya Film Festivali’nde Kısa Film Ödülü, Öngören Film Ödülü ve Uzun Film Ödülü verecek jüriler ve kurul belirlendi ve açıklandı. Kısa Film Ödülü verecek jürinin başkanlığını Tevfik Başer, Öngören Film Ödülü verecek Seçici Kurulun başkanlığını Michael Aue ve Uzun Metrajlı Film Ödülü verecek jürinin başkanlığını ise Dieter Kosslick yapacak. Festivalin Uzun Metraj Jüri üyeleri arasında Münih’ten BR (Bayerischer Rundfunk) kıdemli film editörü Markus Aicher, İstanbul’dan oyuncu Hande Ataizi, Berlin’den tiyatro ve film yönetmeni Neco Çelik, İstanbul Film Festivali’nin eski direktörü Hülya Uçansu ve İstanbul’dan gazeteci Elçin Yahşi yer alıyor.

