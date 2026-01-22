Primat Filmi, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Paribu Cineverse, başrollerinde Johnny Sequoyah, Jessica Alexander ve Troy Kotsur’un yer aldığı korku türündeki Primat için 21 Ocak Çarşamba günü saat 21:00 seansında ön gösterime ev sahipliği yaptı. Filmin Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşen gösterimi, gerilim tutkunları ve sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yönetmen Johannes Roberts’ın imzasını taşıyan film, Primat, bir grup arkadaşın huzurlu geçmesini bekledikleri tropik tatillerinin, konakladıkları yerdeki evcil bir şempanzenin kuduz virüsüne yakalanmasıyla bir kâbusa dönüşmesini merkeze alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.