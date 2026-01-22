Haberler

Kardeş Takımı 3 Sinema Gününde Gişenin Lideri Oldu, 73.775 Kişi Sinema Salonlarına Doldu, Ek Seanslar Açıldı

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ve sevilen Kardeş Takımı serisinin final filmi Kardeş Takımı 3, Sinema Günü’nde adeta sinemaseverlerin akınına uğradı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı film, Türkiye genelinde birçok şehirde gün boyu dolup taşan salonlarla rekor sayıda izleyiciye ulaştı. Sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, seyircilerin yoğun ilgisi sebebiyle ek seanslar düzenlendi. Bazı salonlarda ise yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Aileler, çocuklarıyla birlikte Sinema Günü’nün keyfini Kardeş Takımı 3 filmi ile çıkardı. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği filmin hikâyesi ve senaryosu Elif Dede tarafından kaleme alındı.

