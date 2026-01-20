Büyük Heyecanla Beklenen Çığlık 7 Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Yönetmenliğini Kevin Williamson’un üstlendiği Çığlık 7 (Scream 7) filminin ana afişi yayına verildi. Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner ve Ethan Embry’nin oynadığı filmde Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.

Basın Bülteni

