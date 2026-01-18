Kardeş Takımı 3 Filmi Gişede Kısa Sürede 200 Bin Seyirciye Ulaştı

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören Kardeş Takımı serisi, merakla beklenen final filmi Kardeş Takımı 3 ile rekor bir açılışa imza attı. 09 Ocak’ta vizyona giren film, ilk haftasında 200 bin seyirciye ulaştı. Kardeş Takımı 3, kendi kategorisinde haftanın en çok izlenen filmi olurken, kısa sürede 200 bin seyirciye ulaşarak gişede güçlü bir başarı yakaladı. Serinin yeni filmi, eğlenceli hikâyesi ve sıcak aile temasıyla sömestr tatiline etkileyici bir başlangıç yaptı. Sevilen oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’de düzenlenen turnedeki gösterimler, minik sinemaseverlerden ve aileleri tarafından oldukça yoğun ilgi gördü.

