Bak Postacı Geliyor Filmi Özel Gösterimi

Poll Films tarafından hazırlanan ve 12 Aralık’ta vizyona giren Bak Postacı Geliyor filminin özel gösterimi, PTT A.Ş.’nin katkılarıyla Ankara’da yapılacak. Film, yönetmen Yüksel Aksu’nun babası Osman Aksu’nun yaşam öyküsünden ilham alınarak yazılan senaryo çerçevesinde; 1950’li yılların sonlarında küçük bir Ege kasabasında görev yapan bir posta memurunun hayatını konu alıyor. Dönemin toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini beyazperdeye taşıyan yapım, postacılık mesleğinin özveri ve fedakârlık gerektiren yönlerini güçlü bir sinema diliyle yansıtıyor. Özel gösterim 20 Ocak Salı günü CSO Tarihi Salon’da düzenlenecek.

Basın Bülteni

