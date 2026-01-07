Freida McFadden’in Hizmetçi Adlı Kitabının Filme Özel Baskısı Çıktı

Freida McFadden’in Hizmetçi adlı romanı aynı adla sinemaya uyarlandı. Filmin Türkiye’de vizyona girmesi nedeniyle kitabın özel baskısı da Olimpos Yayınları tarafından 2025 Aralık ayında yeniden basıldı ve kitapçılara dağıtıldı. Zehra Uzun’un çevirisi ve Fatma Can Yıldırım’ın resimlemesiyle yayınlanan eser 352 sayfa. Ülkemiz sinemalarında 09 Ocak 2025 Cuma günü TME Films dağıtımıyla gösterime girecek olan Hizmetçi filmini Paul Feig yönetiyor. Başrollerinde Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar ve Michele Morrone’nun oynadığı filmde, hapishaneden şartlı tahliye ile çıkan ve hayata yeni bir başlangıç yapmak isteyen Millie’nin başına gelenler anlatılıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.