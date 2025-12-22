Fahri Kaplan’ı Kaybettik

Uzun yıllar Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın Ankara Kızılay Büyülüfener Sineması’nda düzenlediği Ankara Film Festivali’nin birbirinden kıymetli cam ödül heykellerini yaratan Seramik / Cam Sanatçısı Fahri Kaplan, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Fahri Kaplan’ın cenazesi 21 Aralık 2025 Pazar günü Ankara Karşıyaka Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.