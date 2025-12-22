İzleyicileri Yeni Yıla Kahkaha ile Sokacak Olan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın Yeni Filmi D.I.S.C.O.’nun Afişi Yayınlandı

Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın başrollerini paylaştıkları komedi filmi D.I.S.C.O., sinemaseverleri yılın ilk gününde kahkahaya boğacak. 01 Ocak’ta vizyondaki yerini alacak olan D.I.S.C.O’nun afişi paylaşıldı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’a Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, İrem Sak, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal ve Devrim Yakut gibi güçlü isimlerin eşlik ettiği film bir ajan hikâyesini konu alıyor. İstihbarat teşkilatının bir operasyon olan Disco, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan, eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir.

Basın Bülteni

