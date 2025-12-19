İvan Sosnin’in yönettiği ve Aleksandr Yatsenko, Anton Kuznetsov, Aleksandra Babaskina ile Natalya Pavlenkova’nın oynadığı Atalarımızın Efsaneleri (Legendy Nashikh Predkov), 09 Ocak 2026’de A90 Pictures dağıtımıyla Kunay Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir gazeteci, Yekaterinburg’dan yaban ormanlarının derinliklerinde kaybolmuş bir yerleşime gider ve orada ormanın efendisi hakkında eski bir efsane duyar. Eve döndüğünde ise aniden bu kadim ruhu görmeye ve duymaya başlar, ruh ondan yok olmaya yüz tutmuş fantastik varlıkları kurtarmasını ister. Gazeteci bu çağrıya kayıtsız kalamaz ve o uzak diyarlara doğru yola çıkar.

Afiş

