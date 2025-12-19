Diego Cagide ile Diego Lucero’nun yönettiği animasyon film Futbol Rüyası (Robotia), 09 Ocak 2026’da A90 Pictures dağıtımıyla Wediacorp tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocuklara ilham veren, ebeveynlere ise güçlü bir toplumsal mesajı sunan sıcacık bir animasyon filmi olan Futbol Rüyası’nda, androidlerin yaşadığı bir dünyada, bir kız çocuğu ailesinin yasağına rağmen futbol oynamayı hayal eder. Arkadaşları bu hayalini gerçekleştirmesi için ona yardım eder ve hem sahada, hem de hayatın içinde neler başarabileceklerini herkese gösterirler. Futbol Rüyası, futbol kültürünü evrensel değerlerle birleştiren aile dostu bir çocuk filmi.

