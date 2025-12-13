İklim Krizi Filmlerle Anlatılacak

Uluslararası seçkisi sayesinde sinemanın dünden bugüne iklim değişikliği konusuna bakışını ve sinema sanatının iklim değişikliğini nasıl bir kadraj içine aldığını sunacak olan Uluslararası Afet Film Festivali’nin ana jüri üyeleri belirlendi, kamuoyuna duyuruldu. ‘İklim Değişikliğinin Küresel Boyutu’ temasıyla düzenlenen ve 114 ülkeden film başvurusu alan festivalde yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başında ise sevilen usta yönetmen Derviş Zaim yer alacak. Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF), sinemanın gücünü̈ kullanarak afetlerin yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacı düşünülerek düzenleniyor.

