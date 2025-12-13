Doğuş Onur Karasu’nun yönettiği ve Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan ile Mehmet Esen’in oynadığı Ketenpere: Dalavere, 09 Ocak 2026’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Poll Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film yapımcısı Kalender, ünlü iş insanı Feza ve eşi Aydan’dan bir film yatırımı teklifi alır. Kalender, Feza’nın evinde sakladığını söylediği altınlara ulaşmak için bu projeyi kabul eder; Vefa ve Namık’la birlikte sahte bir film çekimi düzenleyerek oyuncuları eve gönderir. Amacı ve planı farklıdır, ancak plan beklenmedik şekilde karışır ve Kalender ile Vefa başardıklarını zannederken, Feza ve Aydan’ın, tüm süreci yöneten özel bir tuzak kurduğu ortaya çıkar.