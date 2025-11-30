Adile Naşit’i Canlandıran Meltem Kaptan Anlatıyor: Adile Naşit’i Oynarken, Onun Kalbindeki Sızıyı Gerçekten Hissettim

Başarılı oyuncu Meltem Kaptan, Türk sinemasının efsane ismi Adile Naşit’i canlandırdığı BKM yapımı filmle seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan Adile Naşit filmi, 05 Aralık’ta vizyona girmeyi beklerken; Kaptan, bu özel role hazırlanırken yaşadıklarını ve Adile Naşit’in görünmeyen dünyasına dair hissettiklerini paylaştı. Hazırlık süreci boyunca kendisini haftalarca eve kapatan Kaptan, Adile Naşit’in yüzlerce sahnesini izleyerek ses tonunu, yürüyüşünü ve özellikle o meşhur gülüşünü çalışmış, “Gülüşünü çözmek en zoruydu.” diyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.