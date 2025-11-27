İthaki Yayınları 04 Aralık Kitapları

İthaki Yayınları, 04 Aralık’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Kyusaku Yumeno’nun Şişedeki Cehennem adlı kitabı 04 Aralık 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. Bu seçkide bir araya gelen dört uzun öykü, Japon edebiyatının kült yazarlarından Kyusaku Yumeno’nun hayal gücünün genişliğini ortaya koyuyor: Issız bir adada kapana kısılmış iki gencin hikâyesini aktaran Şişedeki Cehennem; lanetli bir elyazmasının peşinde koşan kitapçının anlatısıyla karanlığın derinliklerine inen Şeytan İncili; ihtiras, suç ve takıntının gölgesinde biçimlenen Rusya merkezli bir hikâye olan Ölümden Sonra Aşk; bir davulun uğursuz sesine hapsolmuş geçmiş nesillerin hikâyesini anlatan Esrarengiz Davul.