Senden Geriye Kalan Filminin Afişi Paylaşıldı

New York Times’ın çok satan yazarı Colleen Hoover’ın edebiyat fenomeni romanı, Senden Geriye Kalan adında dokunaklı bir sinema filmine dönüştü ve filmin afişi paylaşıldı. Filmde, Kenna sevgilisiyle geçirdiği bir günün ardından bir hata yapar ve hapse girer, yedi yıl sonra Wyoming’deki kasabasına döner, hayatını yeniden kurup küçük kızı Diem ile yeniden bir araya gelme şansı kazanmak ister. Ancak Diem’in velâyetini üstlenen büyükbabası ve büyükannesi, Kenna’nın kızını görme çabalarını reddeder. Bunun üzerine Kenna ile eski NFL oyuncusu ve bar sahibi Ledger arasında şefkatli bir bağ oluşur. İlişki ilerledikçe, Kenna’da yeni bir şans umudu oluşmaya başlar.

Basın Bülteni

