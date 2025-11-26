Çağan Irmak İmzalı Adile Naşit Filminden Yeni Görüntüler Yayınlandı

Çağan Irmak’ın yönettiği, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın oynadığı Adile Naşit filminden yeni görüntüler yayınlandı. 05 Aralık’ta vizyona girecek film sinemamızın unutulmaz yüzlerinden biri olan Adile Naşit’in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor. Yüzleri gülümseten yeni tanıtım, Adile Naşit’in uykudan önce çocuklarının kalbinde bıraktığı sıcaklığı yeniden anımsatıyor.

