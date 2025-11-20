İthaki Yayınları 27 Kasım Kitapları

İthaki Yayınları, 27 Kasım’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Neal Stephenson’ın Kar Fırtınası ile Hikmet Hükümenoğlu’nun Sonra Gözler Görür, Harika Bir Hayat ve Körburun adlı kitapları 27 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. İstanbul’daki hayatı dağılan ünlü gazeteci Ezgi Sezgin, oğlu Batu’yla birlikte, çocukluğunu geçirdiği Yenikent’e döner. Yeni bir başlangıç umuduyla çıktıkları bu yol, henüz taşınır taşınmaz onları beklenmedik olayların ortasına sürükler. Yazar

Hikmet Hükümenoğlu, okurunu soğuk bir sahil kentinde geçen bir hikâyeye sürüklüyor. Sonra Gözler Görür, yeniden başlamakla gerçekten görmek arasındaki çizgide ilerleyen bir polisiye roman.