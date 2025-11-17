3. Milli Sinema Günleri ve Açık Oturumları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 3. Millî Sinema Günleri ve Açık Oturumları, İstanbul’da konuklarını ağırlayacak. Sinemamızın önemli akımlarından biri olan Millî Sinema anlayışının başlangıcından bugüne etki ve yansımalarını belirlemeyi, sinemamızın gelecek projeksiyonlarına katkı sağlamayı hedefleyen Millî Sinema Günleri ve Açık Oturumları, 22 – 23 Kasım tarihlerinde Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Afiş



Davetiye

