Aldığımız Nefes Dünya Yolculuğuna Mısır’da Devam Ediyor

Şeyhmus Altun’un yazıp yönettiği, Türkiye – Danimarka ortak yapımı film Aldığımız Nefes, uluslararası yolculuğunu sürdürüyor. Film, 12 Kasım – 21 Kasım tarihleri arasında Kahire Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek. Başrolünde Defne Zeynep Enci’nin yer aldığı filmde ayrıca Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgâr Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak oynuyor. Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda değişen on yaşındaki Esma’nın gözünden bir felâketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor. Erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma’nın hikâyesi, yok sayılmaya karşı umutla direnmenin zarif bir portresini çiziyor.

Basın Bülteni

