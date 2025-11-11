Yeni Hikâye, İbi: Uzay Görevi’nin Teaser’ı Yayında

Sevilen animasyon kahramanları İbi ve arkadaşlarının yeni macerası İbi: Uzay Görevi’nin merakla beklenen teaser’ı yayınlandı. Teaser kısa sürede 1 Milyon 700 bin izlenme aldı. Heyecan dolu yeni bir görev için yola çıkan İbi ve arkadaşları 28 Kasım’da sinema izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Barış, dostluk ve umut dolu bir hikâyenin içerisinde yer alacak İbi ve arkadaşlarının uzay macerası büyük – küçük demeden tüm sinemaseverleri beyazperdeye kilitleyecek. İbi: Uzay Görevi, süresi boyunca izleyicileri sadece eğlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda “İyiliğin ve dayanışmanın galaksiler ötesinde bile birleştirici güç” olduğunu küçüklere hatırlatacak.

