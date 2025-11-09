Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz, 12 Kasım Çarşamba Günü Vizyona Giriyor

İlk iki filmiyle hafızalara kazınan ve dokuz yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz’ (Now You See Me: Now You Don’t) izleyiciyi sihirli oyunların yer aldığı bir maceraya davet ediyor. Film, TME Films dağıtımıyla 12 Kasım’da izleyicilerle buluşacak. Serinin üçüncü filmi, izleyiciyi yeniden zekice planlanmış illüzyonların, güçlü ters köşelerin ve sürprizlerin hakim olduğu yepyeni bir dünyanın içine davet ediyor.

Basın Bülteni

