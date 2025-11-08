Ara Tatilde Yapılacak En Keyifli Aktivite: Sinemada Pırıl: Saklı Robotlar İzlemek

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Pırıl, yepyeni bir serüvenle beyazperdede izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Uzun süredir heyecanla beklenen Pırıl: Saklı Robotlar, 2025’in en iyi açılışını yapan film vizyona girdiği günden itibaren iki yüz bine yaklaşan minik kahramanla buluştu. Pırıl yeni filmiyle de minik izleyicilere matematiği sevdirmeye devam ediyor. Eğlenceli hikâyesi, öğretici içeriği ve sevilen karakterleriyle Pırıl: Saklı Robotlar, çocuklara matematiğin, dostluğun ve keşfetmenin keyfini doyasıya yaşatıyor. Matematiğin gizemini koruyan Pırıl ve arkadaşlarının macera, dostluk ve keşifle dolu ilginç hikâyesi, miniklerin ara tatil coşkusuna neşe katıyor.

Basın Bülteni

