Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i Buluşturan, 14 Kasım’da Vizyona Girecek Yan Yana Filmi Müzikleriyle de Çok Konuşulacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemin dikkat çekici projelerine imza atan Feyyaz Yiğit’i bir araya getiren Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana, 14 Kasım 2025 Cuma günü sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesinin yanı sıra müzikleriyle de ses getirecek. Müziklerinde Cem Öget imzası bulunan filmde Feyyaz Yiğit’in yönetmen Mert Baykal’la sözlerini yazdığı İtfaiye şarkısı şimdiden dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

