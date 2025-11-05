Carpenter’s Son Filmi, Oğul İsmiyle 21 Kasım’da Türkiye’de Vizyona Giriyor

Kökenine dair sorular soran bir çocuk, ona yol gösteren gizemli bir koruyucu ve gölgelerin arasından yükselen, sarsıcı bir hakikat. Lotfy Nathan’ın yönettiği ve Nicolas Cage’in Joseph’i (Hz. Yusuf) canlandırdığı Oğul filminde, Noah Jupe, FKA Twigs ve Isla Johnston da başrollerde Cage’e eşlik ediyor. ABD – Fransa ortak yapımı olan filmin Türkiye distribütörlüğünü SugarWorkz ve TAFF Pictures üstleniyor. Oğul, korku türünü tarihi ve dini mitlerle buluşturarak yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Derinlikli karakterleri, büyüleyici görüntü yönetimi ve korku unsurlarıyla Oğul, tarihsel bir yolculuğun içinde dehşetli bir deneyim yaşatıyor.

