Elena Galdobina’nın yönettiği ve Vadim Bochanov’un seslendirdiği animasyon film Süper Köpekler: Oyun Zamanı (The Barkers Pursuit of Adventure), 21 Kasım 2025’de Özen Film dağıtımıyla Esila Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte Süper Köpekler, hem derslerine hem de mahallede yepyeni maceralara geri döner. Fakat bu yıl, sıradan bir okul dönemi değildir. Yeni arkadaşlıklar, beklenmedik sürprizler ve bolca kahkaha onları beklemektedir. Enerjisi hiç bitmeyen bu renkli macerada, Süper Köpekler ekip olmanın anlamını keşfederken dostluğun, paylaşmanın ve birlikte oynamanın gücünü öğrenirler.