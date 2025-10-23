İthaki Yayınları 30 Ekim Kitapları

İthaki Yayınları, 30 Ekim’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Christelle Dabos’un Babil’in Anısı ve Caner Almaz’ın Boşluklar adlı kitapları 30 Ekim’de satışa sunulacak. “Uzun zaman önce, ‘Kırılma’ adı verilen bir felâketin ardından, dünya birçok göksel adaya bölünmüştü. Kemer olarak bilinen bu adaların her biri farklı şekillerde gelişmişti ve zamanla kendine özgü bir ilişkisi var gibi görünmekteydi. Ve Kemerlerin her birinde, her şeye gücü yeten bir atanın ruhu yaşıyordu. Ophélie hangi olasılığın daha korkutucu olduğunu bilmiyordu. Tanrı tarafından yönetilen bir dünya mı, yoksa kendilerini Tanrı sanan insanlar tarafından yönetilen bir dünya mı?” (Babil’in Anısı).