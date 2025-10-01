Burçak Gönül’den Yeni Kitap: Tanrıçanın Serzenişi

Kitapçı raflarında okurlarını bekleyen Burçak Gönül’ün yeni kitabı Tanrıçanın Serzenişi, dokuz ülkeden dokuz kadının hikâyesini Umut Tanrıçası Elpis’in anlatımıyla aktarıyor. Remzi Kitap etiketiyle okurla buluşan kitap, kadınların direnişi, mücadelesi ve yeniden doğuşlarını samimi bir dille anlatıyor. Öyküler, farklı coğrafyalardan kadınların yaşadıkları zorlukları, özgürleşme çabalarını ve hayata tutunma hikâyelerini bir araya getiriyor. Bir tanrıçanın serzenişinde birleşen dokuz kadının sesi. Kadınların kendilerini yeniden keşfetmelerini anlatan öyküler. Finlandiya’dan Kore’ye, Türkiye’den İran’a, Sri Lanka’dan Kazakistan’a kadar uzanan bir yolculuk.