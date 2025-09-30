Ferzan Özpetek İlk Kez Kendini Oynuyor

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 10 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek olan Elmaslar filminde kendisi de rol alıyor. Özpetek, Elmaslar’la, gerçek ve kurgu arasındaki engeli kırıyor. Sinemanın yaşamın aynası olma gücünü yücelten bir anlatımla hikâyeye başlıyor. Elmaslar, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 63 ülkeyle birlikte 10 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşuyor.

Basın Bülteni

