Bu Kış Korkunun Adı Zifir; Aşık Cin, Bastırılmış Travma, Yıkıcı Tutku, Zifir Vizyonda

Bu kış sinema salonlarını derin bir karanlık sarıyor. Yılın en çarpıcı korku filmi Zifir, geçtiğimiz gün Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirilen özel gösterimiyle izleyicilerle buluştu. Sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri Demir Demirkan, Cem Belevi, Gökçe Kırgız Taner, Yılmaz Taner, Fatma Turgut, Yağmur Atacan ve daha birçok önemli isim özel gösterime katılarak film ekibini tebrik etti ve gecenin büyüsüne ortak oldu.

Basın Bülteni

