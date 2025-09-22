MUBI’nin Restorasyon Projeleri Reha Erdem’in Çıkış Filmi A Ay ile Devam Ediyor

Sinema tarihimizin nadide filmlerini günümüze taşıyan MUBI’nin restorasyon projeleri, Reha Erdem’in ilk uzun metrajlı filmi A Ay ile devam ediyor. Eski bir evde kuralcı halası ve hasta dedesinin yanında annesiz büyüyen 11 yaşındaki Yekta’nın hayatından bir bölüm sunan A Ay, masalsı, etkileyici görselliği, sıradışı anlatımı ve deneysel arayışlarıyla sinemamızda mihenk taşı niteliğinde bir yere sahip. Restorasyon sürecinde filmin özgün atmosferinin korunmasına özen gösteren MUBI, Fransa’dan getirtilen 16 mm orijinal negatif filmin restorasyonu ile ortaya çıkan 2K kalitesindeki yeni sunumu, 24 Ekim’den itibaren sinemaseverlerle buluşturacak.

