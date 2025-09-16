Fantasİstanbul 2025 Basın Toplantısı Yapıldı

Fantasİstanbul 2025, 15 Eylül 2025 sabahı Kadıköy Sineması’nın perdesinde start aldı, basın toplantısı yapıldı. Artistik Direktör Kerem Akça, Ben Wheatley’nin Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü’nü almaya ödül törenine geleceğini ve Danışma Kurulu Üyelerini açıkladı. Jüri Üyesi Cihangir Ceyhan, Türkiye’de platform dizilerinin formül üretiminden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Kerem Akça büyük bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Alper Kul – Başak Parlak – Kerem Akça – Şevket Süha Tezel



Kerem Akça – Cihangir Ceyhan



Kerem Akça – Cihangir Ceyhan – Başak Parlak – Alper Kul



Kerem Akça – Şevket Süha Tezel – Alper Kul

