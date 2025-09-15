Pişmanım Ama Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Çok satan kitaptan uyarlanan ve ana afişi paylaşılan Pişmanım Ama, izleyicileri Morgan Grant (Allison Williams) ve kızı Clara’nın (Mckenna Grace) dünyasına davet ediyor. Yıkıcı bir kazanın ardından ortaya çıkan şok edici bir ihanet, onları geride kalanlarla yüzleşmeye zorlayacak, aile sırlarını sorgulamalarına, sevgiyi yeniden tanımlamalarına ve birbirlerini yeniden keşfetmelerine neden olacak. Pişmanım Ama, trajedinin ardından büyümeyi, direnci ve kendini keşfetmeyi anlatan bir hikâye. Filmde ayrıca Dave Franco ve Mason Thames’in yanı sıra Scott Eastwood ve Willa Fitzgerald da rol alıyor. Film Ekim ayında sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

