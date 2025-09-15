8. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali (8th Foça International Archaeology and Cultural Heritage Documentary Film Festival), 15 – 19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki festival programında 11 ülkeden ‘Arşivler’ teması merkezli 32 özel ve kısa belgesel film yer alıyor. Etkinliğin açılış töreni Marsilya Meydanı’nın büyülü atmosferi arasında gerçekleşecek ve yapılacak etkinlikte Türkiye, Yunanistan ve Rusya’dan özel kısa filmlerin gösterimi yapılacak. Belgeseller arasında, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Muhsin Ertuğrul’un hayatlarını konu alan belgesel filmler de yer alacak.

Afişler

