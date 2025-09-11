Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi Ön Gösterimi Paribu Cineverse Kanyon’da Yoğun İlgi Gördü

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demon Slayer serisinin yeni filmi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, vizyon öncesinde Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen ön gösterimde izleyicilerle buluştu ve yoğun ilgiyle karşılaştı. Haruo Sotozaki’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, İblis Avcıları Birliği’nin kaderini belirleyecek son savaş başlarken Tanjiro, Nezuko ve Hashira, Muzan Kibutsuji’ye karşı verdikleri amansız mücadelede Sonsuzluk Kalesi’ne çekilirler.

Basın Bülteni

