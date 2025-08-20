Ramazan Ekmekçi’nin yönettiği ve Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak, Sevim Oyar, Aykut Yavuz ile Seyfi Azrak’ın oynadığı Tehlikeli Böle, 12 Eylül 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla VFX İstanbul tarafından vizyona çıkarılıyor.

Büyük Taarruz’a üç gün kala, Mustafa Kemal’den özel bir görev alan bir grup asker, görev bölgesine ilerlerken düşen bir uzay gemisiyle karşılaşır. Artık hem düşman askerleriyle hem de bilinmeyen bir tehditle savaşmak zorundadırlar. Türkiye’nin ilk dönem bilim-kurgu filmi olan Tehlikeli Bölge, savaşın acımasızlığını, insan doğasının sınırlarını ve bilinmeyene karşı verilen mücadeleyi çarpıcı bir atmosferde anlatır.