Sörfçü – The Surfer, 22 Ağustos’ta Sinemalarda

Oscar ödüllü Niccolas Cage’in yıldızlaştığı psikolojik gerilim filmi Sörfçü (The Surfer), 22 Ağustos’ta gösterime giriyor. Yıllarca ABD’de kaldıktan sonra Avustralya’ya dönen bir adam, oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, plaja gider. Fakat sahili ele geçirmiş olan sörf çetesi tarafından engellenip aşağılanır. Bunu saplantı ve gurur meselesi haline getiren adam, çeteye savaş ilan eder. Onları pişman etmeye kararlıdır. Yönetmenliğini Lorcan Finnegan’ın üstlendiği filmin görüntü yönetmeni ise Radek Ladczuk. Sörfçü (The Surfer), dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde Gece Yarısı Gösterimleri kapsamında gerçekleştirdi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.