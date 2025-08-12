Korku Severlere Müjde, Azem 5: Zâir 15 Ağustos’ta Vizyonda

Türkiye korku sinemasının iddialı yapımlarından biri olan Azem serisi, beşinci filmi Azem 5: Zâir ile 15 Ağustos’ta izleyici karşısına çıkıyor. Batı Karadeniz’de yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenen film etkileyici atmosferiyle korku severleri derinden sarsmaya hazırlanıyor. Başrollerini Sinan Çatıkkaş, Nihan Tüfekçioğlu, Batuhan Alpay, Melike Özbek ve Hilal Elis Kaçar’ın paylaştığı filmin senaryosunu kaleme alan Özgür Akbaş, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor. RetroPro Filmworks imzası taşıyan yapım, izleyicilerine yalnızca korku dolu anlar değil, dramatik altyapısı çok güçlü, psikolojik gerilimi oldukça yüksek, orijinal bir hikâye sunuyor.

Basın Bülteni

