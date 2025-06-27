İthaki Yayınları 03 Temmuz Kitapları

İthaki Yayınları, 03 Temmuz’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Costanza Casati’nin Klytaimestra, Emma Cline’ın Misafir, One’ın Mob Psycho 100 (3. Cilt) ve Mehmet Yaşın’ın Sarı Kehribar adlı kitapları 03 Temmuz’da satışa sunulacak. Costanza Catati’nin Klytaimestra’sı, en korkulan kadın figürlerinden biri olan Klytaimnestra’yı merkezine alan çarpıcı bir roman: “Bir kralın kızı olarak doğdum ama bir zorbayla evlendirildim. Tanrıları yatıştırmak adına çocuğumu kurban ederken kocamın yanında çaresizce durdum. Uzun zaman önce başkalarının hiç kavrayamadığı bir gerçeği kavradım: GÜÇ BANA VERİLMİYORSA, ONU KENDİ ELLERİMLE ALACAĞIM.”