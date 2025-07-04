Tavşan İmparatorluğu’na Tayvan’dan Ödül

Seyfettin Tokmak’ın yazıp yönettiği Tavşan İmparatorluğu, uluslararası festival yolculuğuna ödüllerle devam ediyor. Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Taipei Film Festivali’nin Yeni Yetenekler Yarışması’nda yarışan film, Yönetmenler Birliği tarafından En İyi Film Ödülü’ne değer görüldü. Dünya prömiyerini geçtiğimiz Kasım ayında Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan Tavşan İmparatorluğu, burada En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetimi ödüllerinin sahibi olmuştu. Yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı çocukça bir cesaretle direnen Musa’nın hikâyesini anlatan filmde, Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova’nın, kurgusunu ise Vladimir Gojun’un üstlendiği filmin müziklerinde Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.