Asla Bırakma Dublaj Seçeneğiyle 11 Temmuz’da Sinemalarda

Bütün yaşamları boyunca kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş bir ailenin ölüm kalım mücadelesini konu alan Asla Bırakma’nın (Never Let Go) başrolünde Oscar ödüllü Halle Berry yer alıyor. Yıllardır kötü bir ruhun musallat olduğu ailenin yaşadığı gizemli olayların hikâyesi çocuklardan birinin kötülüğün gerçek olup olmadığını sorgulamasıyla birdenbire korkunç bir hal alır. Filmin yapımcılığını The Boogeyman’den hatırladığımız Dan Levine ile Dan Cohen üstleniyor. Crawl, The Hills Have Eyes, Piranha 3D ve High Tension filmlerinin yönetmeni Alexandre Aja ise yönetmen koltuğunda. 11 Temmuz 2025’de gösterime girecek olan film gerilim türüne yeni bir soluk getirecek.

Basın Bülteni

