28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 28 Mayıs – 04 Haziran tarihleri arasında Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikâyeler sloganıyla Kült Kavaklıdere Sineması’nda ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalde Türkiye dahil 29 ülkeden, 26’sı uzun, beşi orta ve on üçü kısa metrajlı 44 film gösterilecek. Program, Her Biri Ayrı Renk, Pembesiz Mavisiz, Olay Yeri Aile, Oyunbozanlar, Hafızanın Direnişi, Yakın Plan, Kısa Olmazsa Olmaz bölümlerinden oluşuyor. Fiyatları tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlenen biletler 17 Mayıs günü Biletinial üzerinden ve Kült Kavaklıdere gişesinden satılacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ağlama, Kelebek (Don’t Cry, Butterfly)



Ay (Moon)



Bankamızı Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

(Thank You for Banking With Us)



Başlama Vuruşu (Kickoff)



Buzlar Kraliçesi (La Tour de Glace – The Ice Tower)



Çirkin Üvey Kardeş (The Ugly Stepsister)



Dilan Hakkında Konuşmalıyız



Görünmeyen Şeylerin Doğası (The Nature of Invisible Things)



Gülizar

Günaydın Anne



Gündüz Apollon Gece Athena (Apollon By Day Athena By Night)

Hayaller (Drommer – Dreams)





Hiçbir Şey Yerinde Değil

Naima



Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False)



On Saniye

Su Yüzü (On the Water Surface)

Tropik Sevda (Beloved Tropic)