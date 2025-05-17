Gülizar’ın Galası İstanbul’da Gerçekleştirildi

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirilen, Belkıs Bayrak’ın yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Gülizar, dünya festivallerinde dikkat çeken gösterimlerin ardından Başka Sinema dağıtımıyla Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen gala ile sinemaseverlerle buluştu. Gülizar’ın galasına, yönetmen Belkıs Bayrak ve film ekibinden Ecem Uzun, Bekir Behrem, Hazel Torlak, Kürşat Üresin ile Murat Yaşar Bayrak katıldı.

Basın Bülteni

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