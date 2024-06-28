Hiçbir Şey Yerinde Değil

Burak Çevik’in yönettiği ve Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen ile Eren Kol’un oynadığı Hiçir Şey Yerinde Değil, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, Türkiye’de 70’lere damgasını vuran siyasi şiddetin simgesi olmuş olaylarından biri olan Bahçelievler katliamından esinleniyor. 1978 yılında, solcu devrimin şiddetle değil siyasetle gerçekleşebileceğine inanan solcu gençlerin bir evde toplanarak yayımladıkları dergi hakkında konuşmaya başlamalarının ardından meydana gelen beklenmedik olayları aktarıyor ve 1980 darbesi öncesindeki Türkiye’de yaşanan siyasi kaosunu ortaya koyuyor.