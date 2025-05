28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne Geri Sayım Başladı

Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, izleyicilerini dünyayı kadınların gözünden görmeye, onların hikâyelerine tanıklık etmeye davet ediyor. Bu yıl “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikâyeler” sloganıyla yola çıkan festival, 27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde görkemli bir açılışla başlayacak. 28 Mayıs – 04 Haziran 2025 tarihleri arasında Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalde, 29 ülkeden 44 filmi izleyiciyle buluşturarak, sinema salonlarını kadınların hikâyeleriyle doldurmaya hazırlanıyor.

Ağlama, Kelebek (Don’t Cry, Butterfly)



Ay (Moon)



Bankamızı Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

(Thank You for Banking With Us)



Başlama Vuruşu (Kickoff)



Buzlar Kraliçesi (La Tour de Glace – The Ice Tower)



Çirkin Üvey Kardeş (The Ugly Stepsister)



Dilan Hakkında Konuşmalıyız



Görünmeyen Şeylerin Doğası (The Nature of Invisible Things)



Gülizar

Günaydın Anne



Gündüz Apollon Gece Athena (Apollon By Day Athena By Night)

Hayaller (Drommer – Dreams)





Hiçbir Şey Yerinde Değil

Naima



Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False)



On Saniye

Su Yüzü (On the Water Surface)

Tropik Sevda (Beloved Tropic)