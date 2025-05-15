Düzce’de Güçlü Ülke, Güçlü Sinema Vurgusu

Bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin adını kentin kültürel köklerinden aldığını belirtti. Türkiye’nin en genç ili sayılsa da Düzce’nin köklü geçmişe sahip olduğunu anlatan Vali Aslan, “Konuralp, Düzce’nin tarih sahnesine çıkışında önemli yere sahip olan ve kültürel zenginlikleriyle sanata ilham veren değer. Bizler de bu değeri sinemayla görünür kılmak istiyoruz.” dedi.

Birol Güven (Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü)



Birol Güven – Ceyhan Kandemir (Festival Komite Başkanı)



Ceyhan Kandemir



Erdoğan Bıyık (Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



Faruk Özlü (Düzce Belediye Başkanı)



Nedim Sözbir (Düzce Üniversitesi Rektörü)



Pınar Aslan – Hülya Koçyiğit – Selçuk Aslan (Düzce Valisi)



Selçuk Aslan

