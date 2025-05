Yoondong Oh, Play Company ile Jisoo Lim’in yönettiği ve Ateez’in (Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, Jongho) oynadığı Ateez World Tour: Towards The Light – Will to Power, 16 Mayıs 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ocak 2024’te Seul’de başlayan Ateez’in dünya turu, Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerde sürdü. Şimdi bu açılış bölümü sinema perdesine taşınıyor. The Real, Guerrilla, Crazy Form ve Say My Name gibi parçaların performanslarından her üyenin kendine özgü tarzını yansıttığı solo ve grup sahnelerine kadar, Ateez’in etkileyici enerjisi sinema salonlarını ele geçiriyor.